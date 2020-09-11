"Мінування" метро у Києві: ще одну станцію відкрили

У Києві відкрили для пасажирів станцію метро "Льва Толстого", вхід і вихід на якій був обмежений після дзвінка про замінування. Також була відкрита пересадка на станції "Палац спорту".

Про це йдеться в повідомленні "Київський метрополітен" у Facebook.

Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні ввечері станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого".закрили для пасажирів після анонімного повідомлення про загрозу вибуху.

Крім того, раніше в столичному метрополітені стався серйозний збій. Через падіння напруги в мережі тимчасово не працювала система електронного квитка і турнікети не пропускали пасажирів. В результаті на входах у метро утворилися великі черги.

Зазначимо, що схожий збій у роботі електронного квитка у столичному метро відбувався в кінці минулого року.