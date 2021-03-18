Минирование метро Киева: две станции снова открыли

В Киеве после сообщения о минировании возобновили работу два из семи станций метрополитена. Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" снова открыты для пассажиров.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Правоохранители проверили станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости", а также узел пересадки, и не обнаружили там взрывоопасных предметов.
"Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости", а также пересадочный узел открыты для пассажиров", - заявили в КГГА.
Сейчас идет проверка станций "Театральная" вместе с пересадочным узлом на "Золотые Ворота", "Дворец Спорта" с пересадочным узлом на "Площадь Льва Толстого", "Академгородок", "Красный Хутор" и "Героев Днепра".
Напомним, о минировании семи станций столичного метрополитена стало известно сегодня около 16:00. Станции и две пересадки закрыли на время проведения проверки.
Как писало РБК-Украина, в Сумах правоохранители искали взрывчатку в зданиях мэрии и СБУ.
А в порту Одессы сегодня проверяли информацию о минировании судна.