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В Одесском порту "заминировали" судно

Новина українською → Одесса, Четверг 18 марта 2021 16:33
В Одесском порту "заминировали" судно Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Одессе в полицию поступило сообщение о минировании. Службы города ищут взрывчатку в порту города.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Полицейские уточняют, что проверяют информацию об угрозе взрыва на судне, которое находится в Одесском морском порту.

Соответствующее сообщение о заминировании этого объекта поступило в полицию по электронной почте.

Сейчас морской порт Одессы проверяет следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Информации о том, о каком конкретно судне идет речь, пока не поступало.

Напомним, сегодня поступали сообщения о минированиях и в Суммах. Там искали взрывчатку в зданиях СБУ, ОДА и мэрии.

Ранее мы сообщали, что в Харькове задержали анонимного минера. Он отправил целых 16 сообщений о минированиях государственных учреждений города.

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