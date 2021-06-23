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Минирование в Киеве: Центральный и Южный вокзалы проверили

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве завершили проверку Центрального и Южного железнодорожных вокзалов на наличие взрывоопасных объектов. Проверка проводилась из-за сообщения о минировании вокзалов.

Об этом сообщила "Укрзализныця" на странице в Facebook.

"Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме", - говорится в заявлении компании.

Пока длилась проверка вокзалов, поезда курсировали по графику, но посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы.

С вокзалов эвакуировали всех работников и пассажиров. А на объектах работали взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Напомним, столичная полиция также проверяет информацию о минировании ряда ТРЦ и гостиниц на территории Киева.

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минированиеКиеввокзал