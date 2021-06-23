В Киеве ищут взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах
Фото: в Киеве заминировали вокзал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Неизвестный сообщил о заминировании Центрального и Южного вокзалов в Киеве. Работа вокзалов ограничена.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Сейчас правоохранители проверяют информацию о заминировании.
Отметим, на прошлой неделе также сообщали о "минировании" Центрального вокзала. Информация тогда не подтвердилась.