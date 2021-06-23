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В Киеве ищут взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах

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Киев, Среда 23 июня 2021 15:48
В Киеве ищут взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах Фото: в Киеве заминировали вокзал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Неизвестный сообщил о заминировании Центрального и Южного вокзалов в Киеве. Работа вокзалов ограничена.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о заминировании.

Отметим, на прошлой неделе также сообщали о "минировании" Центрального вокзала. Информация тогда не подтвердилась.

Напомним, 17 июня неизвестный сообщил о "заминировании" четырех станций метро и самолета в "Борисполе".

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минирование вокзал
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