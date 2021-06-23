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Мінування в Києві: Центральний та Південний вокзали перевірили

Автор: Дмитро Левицький

У Києві завершили перевірку Центрального та Південного залізничних вокзалів на наявність вибухонебезпечних об'єктів. Перевірка проводилася через повідомлення про мінування вокзалів.

Про це повідомила "Укрзалізниця" на сторінці у Facebook.

"Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі", - йдеться в заяві компанії.

Поки тривала перевірка вокзалів, поїзди курсували за графіком, але посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.

З вокзалів евакуювали всіх працівників та пасажирів. А на об'єктах працювали вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Нагадаємо, столична поліція також перевіряє інформацію про мінування низки ТРЦ та готелів на території Києва.

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мінуванняКиїввокзал