Минирование в Киеве не подтвердилось. Полиция возбудила дело
Информация о массовом минировании в Киеве не подтвердилась. На якобы заминированных объектах не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.
Об этом сообщила полиция Киева.
Из заминированных столичных торговых центров и станций метро пришлось эвакуировать почти тысячу человек.
"В результате обследования объектов и прилегающих территорий, работники взрывотехнической службы никаких опасных устройств не обнаружили. В течение проверки были эвакуированы 933 человека", - рассказали в полиции.
По факту заведомо ложного сообщения о минировании правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Напомним, сегодня РБК-Украина стало известно, что полиция проверяет массовое минирование объектов в Киев. Среди объектов, которые якобы заминировали, был ТРЦ Ocean Plaza, а также десять станций метро.
Добавим, вчера правоохранители проверяли информацию о минировании станции метро "Крещатик" в Киеве. На время проверки станция была закрыта на вход и выход.
Кроме того, в апреле на Подоле обнаружили подозрительный пакет у здания.