ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мінування в Києві не підтвердилося. Поліція порушила справу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 21:07
Мінування в Києві не підтвердилося. Поліція порушила справу Фото: у Києві перевіряли інформацію про мінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Інформація про масове мінування в Києві не підтвердилася. На нібито замінованих об'єктах не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила поліція Києва.

Із замінованих столичних торгових центрів та станцій метро довелося евакуювати майже тисячу людей.

"У результаті обстеження об’єктів та прилеглих територій, працівники вибухотехнічної служби жодних небезпечних пристроїв не виявили. Протягом перевірки було евакуйовано 933 людини", - розповіли в поліції.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про мінування правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 КК України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна стало відомо, що поліція перевіряє масове мінування об'єктів у Києв. Серед об'єктів, які нібито замінували, був ТРЦ Ocean Plaza, а також десять станцій метро.

Додамо, вчора правоохоронці перевіряли інформацію про мінування станції метро "Хрещатик" у Києві. На час перевірки станція була закрита на вхід та вихід.

Крім того, у квітні на Подолі виявили підозрілий пакет біля будівлі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події мінування Київ полиция уголовное дело
NEWS
Білий дім виправив заяву свого представника щодо вступу України в НАТО
Білий дім виправив заяву свого представника щодо вступу України в НАТО
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена