В Минреинтеграции сообщили, сколько жителей ОРДЛО получили паспорта РФ

В оккупированных районах Донбасса около 200 тысяч человек получили российские паспорта. За время российской агрессии больше всего выехали на подконтрольную Украине территорию жители Луганской области.

Об этом заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Голованчук отметила, что с оккупированных территорий за время оккупации в Украину выехали, в частности, около 400 тысяч из Луганской области, и значительно меньше - из Крыма.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей.

По оценкам ООН, более 125 тысяч жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей получили российские паспорта по упрощенной процедуре.