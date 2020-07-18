У Мінінтеграції повідомили, скільки людей з ОРДЛО отримали паспорти РФ

В окупованих районах Донбасу близько 200 тисяч осіб отримали російські паспорти. За час російської агресії найбільше виїхали на підконтрольну Україні територію жителі Луганської області.

Про це заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.

Голованчук зазначила, що з окупованих територій за час окупації в Україну виїхали, зокрема, близько 400 тисяч з Луганської області, і значно менше - з Криму.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей.

За оцінками ООН, понад 125 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей отримали російські паспорти за спрощеною процедурою.