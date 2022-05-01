UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мининфраструктуры Украины приказало временно закрыть ряд морских портов

Фото: порт в Мариуполе (facebook.com/marport.offpage)
Автор: Владимир Костырин

Министерство инфраструктуры Украины приняло приказ о закрытии отдельных морских портов в связи с полномасштабным вторжением РФ и продолжающимися боевыми действиями. Речь идет о гаванях, которые временно контролируются захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Правительственный портал.

Отмечается, что ведомством принят приказ от 28 апреля № 256, который был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 апреля за № 470/37806 "О закрытии морских портов".

Согласно приказу со дня его официального опубликования закрыты до восстановления украинской стороной контроля такие морские порты:

  • Бердянск,
  • Мариуполь,
  • Скадовск,
  • Херсон.

"Принятие указанных мер обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также обеспечение охраны окружающей природной среды в то время, когда россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья", - пояснили в министерстве.

Работа портов будет возобновлена после победы Украины над российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины вместе с ДБР арестовала несколько суден под флагом РФ и Беларуси.

Также мы писали о том, что на днях из румынского порта на Черном море отправили первую партию украинской кукурузы.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольХерсонБердянскМИУ