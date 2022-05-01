Мининфраструктуры Украины приказало временно закрыть ряд морских портов

Отмечается, что ведомством принят приказ от 28 апреля № 256, который был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 апреля за № 470/37806 "О закрытии морских портов".

Согласно приказу со дня его официального опубликования закрыты до восстановления украинской стороной контроля такие морские порты:

Бердянск,

Мариуполь,

Скадовск,

Херсон.

"Принятие указанных мер обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также обеспечение охраны окружающей природной среды в то время, когда россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья", - пояснили в министерстве.

Работа портов будет возобновлена после победы Украины над российскими оккупантами.