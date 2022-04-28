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Госпогранслужба Украины арестовала несколько суден под флагом РФ и Беларуси

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Одесса, Четверг 28 апреля 2022 07:37
Госпогранслужба Украины арестовала несколько суден под флагом РФ и Беларуси Танкер "Волгонефть-268" (Фото: fleetphoto.ru)
Автор: Константин Широкун

Госпогранслужба Украины вместе с ДБР продолжает выявлять имущество страны-агрессора. Белорусское судно "Надежда" и сухогруз, которые были привлечены в логистических операциях врага на Дунае, обнаружили в акватории Измаильского порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также в акватории Черноморска обнаружили российское судно. Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив флаг корабля на замбийский.

Традиционно для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена. Судна изъяты и переданы на хранение в Администрацию морских портов Украины. Вопросы их национализации в дальнейшем будут рассматриваться компетентными органами.

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