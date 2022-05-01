Мінінфраструктури України наказало тимчасово закрити ряд морських портів

Зазначається, що відомством прийнято наказ від 28 квітня № 256, який був зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня за № 470/37806 "Про закриття морських портів".

Згідно з наказом з дня його офіційного опублікування закриті до відновлення українською стороною контролю такі морські порти:

Бердянськ,

Маріуполь,

Скадовськ,

Херсон.

"Вжиття зазначеного заходу спричинено неможливістю здійснювати обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також забезпечення охорони навколишнього природного середовища в той час, коли росія продовжує вести воєнні дії в даних регіонах чим несе загрозу для людського життя і здоров'я", - пояснили в міністерстві.

Робота портів буде поновлена після перемоги України над російськими окупантами.