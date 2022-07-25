UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мининфраструктуры рассказали, будет ли проверка морских коридоров при экспорте зерна

Фото: экспорт зерна из портов будет идти через коридоры (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Проверка коридора для экспорта зерна из трех украинских портов в Черном море будет происходить с помощью технического флота Украины. Экспорт будет идти из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление замминистра инфраструктуры Юрия Васькова во время брифинга, который транслировался на Youtube.

"Наш технический флот, государственных наших предприятий, пройдет указанным путем до того, как им будут следовать коммерческие суда", - сказал он.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, в рамках зернового соглашения разминирование будет происходить "исключительно в том коридоре, который нам необходим для экспорта зерна".

Как сообщало, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Читайте РБК-Украина в Google News