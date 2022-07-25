В Мининфраструктуры рассказали, будет ли проверка морских коридоров при экспорте зерна

Проверка коридора для экспорта зерна из трех украинских портов в Черном море будет происходить с помощью технического флота Украины. Экспорт будет идти из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление замминистра инфраструктуры Юрия Васькова во время брифинга, который транслировался на Youtube .

"Наш технический флот, государственных наших предприятий, пройдет указанным путем до того, как им будут следовать коммерческие суда", - сказал он.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, в рамках зернового соглашения разминирование будет происходить "исключительно в том коридоре, который нам необходим для экспорта зерна".