RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мінінфраструктури розповіли, чи буде перевірка морських коридорів під час експорту зерна

Фото: експорт зерна з портів відбуватиметься через коридори (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Перевірка коридору для експорту зерна з трьох українських портів в Чорному морі відбуватиметься за допомогою технічного флоту України. Експорт відбуватиметься з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова під час брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Наш технічний флот, державних наших підприємств, пройде зазначеним шляхом до того, як ним будуть слідувати комерційні судна завантажені", - сказав він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, в рамках зернової угоди розмінування буде відбуватися "виключно в тому коридорі, який нам необхідний для експорту зерна".

Як повідомляло, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали угоду, яке розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

Читайте РБК-Україна в Google News