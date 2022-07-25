У Мінінфраструктури розповіли, чи буде перевірка морських коридорів під час експорту зерна

Перевірка коридору для експорту зерна з трьох українських портів в Чорному морі відбуватиметься за допомогою технічного флоту України. Експорт відбуватиметься з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова під час брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Наш технічний флот, державних наших підприємств, пройде зазначеним шляхом до того, як ним будуть слідувати комерційні судна завантажені", - сказав він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, в рамках зернової угоди розмінування буде відбуватися "виключно в тому коридорі, який нам необхідний для експорту зерна".