Іспанія продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність України

Україна та Іспанія домовилися найближчим часом підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування. Про це повідомив прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Дуже тепла зустріч з новим прем'єром Іспанії. Перемови з президентом України для нього перший пункт у робочому графіку, в перший робочий день. Іспанія продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність України в тому числі з допомогою механізму санкцій проти РФ. І прем'єр, і спікер відзначили важливий внесок української громади у розвиток Іспанії. Вони також пообіцяли найближчим часом підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування, яка допоможе громаді", - сказано у повідомленні.

Дуже тепла зустріч з новим прем'єром Іспанії. Перемови з Президентом України для нього перший пункт у робочому графіку,... Опубліковано Святославом Цеголком 4 червня 2018 р.

Також президент закликав іспанський парламент визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Нагадаємо, Порошенко повідомив, що Україна та Іспанія підпишуть нову угоду про соціальне забезпечення, що дозволить зняти проблемні питання у сфері захисту українців у цій країні.