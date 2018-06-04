У МІУ прокоментували місце України у світовому рейтингу якості доріг

Як зазначають у відомстві, не враховується ремонт доріг у 2017 - на початку 2018 року

Опублікований світовий рейтинг якості доріг містить дані 2016 року і не враховує минулорічний ремонт доріг. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Опублікований рейтинг якості доріг має в основі ключові дані 2016 року. Рейтинг The World Economic Forum стосовно якості інфраструктури в Україні та доріг, зокрема, базується на основних ключових даних 2016 року, про що чітко вказано в аналізованому матеріалі", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначають у відомстві, не враховується ремонт доріг у 2017 - на початку 2018 року.

"...минулого року в Україні було відремонтовано рекордну за останні 14 років кількість кілометрів доріг - 2 177 км. Цього року планується відремонтувати до 4 000 км разом із дорогами місцевого значення", - зазначають у Мінінфраструктури.

При цьому у відомстві визнають, що "велика частина мережі українських доріг досі знаходяться в незадовільному та наближеному до незадовільного стані".

ДО УВАГИ ЖУРНАЛІСТІВ, що ПОСИЛАЮТЬ на РЕЙТИНГ ЯКОСТІ українських доріг Опублікований рейтинг якості доріг має в основі... Опубліковано Укравтодор 4 червня 2018 р.

"Дійсно, згідно із рейтингом Global Competitiveness Index Україна просідає 130 місце. І це поганий результат. Однак це результат на кінець 2016 року", - резюмують у відомстві.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг.