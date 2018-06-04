Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У МІУ прокоментували місце України у світовому рейтингу якості доріг

НовиниІнфраструктура    04.06.2018 - 14:37
Фото: ремонт дороги (kmu.gov.ua)
Фото: ремонт дороги (kmu.gov.ua)

Як зазначають у відомстві, не враховується ремонт доріг у 2017 - на початку 2018 року

Опублікований світовий рейтинг якості доріг містить дані 2016 року і не враховує минулорічний ремонт доріг. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Опублікований рейтинг якості доріг має в основі ключові дані 2016 року. Рейтинг The World Economic Forum стосовно якості інфраструктури в Україні та доріг, зокрема, базується на основних ключових даних 2016 року, про що чітко вказано в аналізованому матеріалі", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначають у відомстві, не враховується ремонт доріг у 2017 - на початку 2018 року. 

"...минулого року в Україні було відремонтовано рекордну за останні 14 років кількість кілометрів доріг - 2 177 км. Цього року планується відремонтувати до 4 000 км разом із дорогами місцевого значення", - зазначають у Мінінфраструктури.

При цьому у відомстві визнають, що "велика частина мережі українських доріг досі знаходяться в незадовільному та наближеному до незадовільного стані".

ДО УВАГИ ЖУРНАЛІСТІВ, що ПОСИЛАЮТЬ на РЕЙТИНГ ЯКОСТІ українських доріг Опублікований рейтинг якості доріг має в основі...

Опубліковано Укравтодор 4 червня 2018 р.

"Дійсно, згідно із рейтингом Global Competitiveness Index Україна просідає 130 місце. І це поганий результат. Однак це результат на кінець 2016 року", - резюмують у відомстві.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг.

В Одесі після смертельної ДТП перекрили дорогу з вимогою встановити світлофор ЄІБ надасть 211 млн євро на підвищення безпеки автодоріг і енергосистеми України
Теги публікації: МІУ, дороги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top