Мінінфраструктури працює над створенням незалежної системи контролю якості ремонту доріг

Для вирішення цього питання при міністерстві створена робоча група

Міністерство інфраструктури України працює над створенням незалежної системи контролю якості ремонту доріг. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив директор Департаменту стратегічного розвитку дорожного ринку і автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктор Сасін, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за його словами, в Україні на сьогодні система контролю якості ремонту доріг -монополізована.

"Тобто, фактично, у нас є одна структура, яка напряму підпорядкована "Укравтодору" і, фактично, "Укравтодор" сам же і контролює свою роботу... Я не можу сказати, що така система є повністю неефективною чи повністю неякісною, але все-таки ризики є. Тому ми, як міністерство, разом із нашими партнерами зараз працюємо над тим, шоб створити ефективну систему незалежного контролю", - повідомив він.

Окрім того, за його словами, створення такої структури, потребує відповідних змін до законодавства, напрацювання яких може бути завершено вже цього року.

"На жаль, на рівні постанов Кабінету міністрів це докорінно змінити буде неможливо, тому у нас створена робоча група при Міністерстві інфраструктури, куди входять і представники Гільдії інженерів-консультантів, і інших організацій, і інститутів профільних, тому ми маємо надію, що максимально швидко, ще цього року ми зможемо напрацювати проект змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити принципи та підходи до контролю якості ремонту доріг", - зазначив Сасін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг.

В свою чергу в Міністерстві інфраструктури України заявили, що світовий рейтинг якості доріг містить дані 2016 року і не враховує минулорічний ремонт доріг.