Криклий объяснил, почему УЗ сняла запрет на посадку в "красной" зоне

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Продажу билетов на поезда из регионов "красной" зоны разрешили из-за того, что на железной дороге больше всего придерживаются карантинных требований. В поездах нет большого скопления людей.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, контролировать количество пассажиров во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок значительно труднее.

"Большинство ограничений сняли, потому что на "Укрзализныце" придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок", - сказал Криклий.

При этом министр отметил необходимость усиления контроля в электричках.

"Относительно электричек, то надо ограничивать количество пассажиров, которые заходят в вагоны - есть посадочные места", - добавил Криклий.

Напомним, с 26 октября УЗ разрешила продажу билетов из большинства станций, которые находятся в "красной" зоне. Так, разрешили выезжать из Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого.

Отметим, с 26 октября в "красную" зону карантина вошли 11 областных центров.