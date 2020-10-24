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УЗ возобновляет продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске, Сумах и Хмельницком

Украина, Суббота 24 октября 2020 13:03
УЗ возобновляет продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске, Сумах и Хмельницком
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

"Укрзализныця" с 26 октября возобновляет продажу билетов из большинства закрытых станций. В частности, будет открыта продажа билетов из четырех областных центров - Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Также с 00:01 26 октября можно будет купить билеты на поезда из Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко. Всего будет возобновлена реализация билетов на поезда:

  • № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
  • № 7/8 Киев - Черновцы
  • № 12/11 Одесса - Львов;
  • № 15/16 Харьков - Рахов;
  • № 21/22 Харьков - Трускавец;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 72/71 Запорожье - Киев;
  • № 76/75 Кривой Рог - Киев;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 84/83 Мариуполь - Киев;
  • № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 102/101 Киев - Херсон;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • № 116/115 Киев - Бердянск;
  • № 118/117 Черновцы - Киев;
  • № 122/121 Николаев - Киев;
  • № 136/135 Одесса - Черновцы
  • № 217/218 Киев - Рахов;
  • № 702/701 Львов - Черновцы
  • № 715/716 Киев - Львов;
  • № 732/731 Киев - Запорожье;
  • № 734/733 Киев - Покровск;
  • № 738/737 Киев - Запорожье;
  • № 739/740 Киев -Кривой Рог
  • № 743/744 Киев - Львов;
  • № 749/750 Киев Ивано-Франковск;
  • № 766/765 Киев - Херсон;
  • № 769/770 Киев - Каменец-Подольский;
  • № 772/771 Хмельницкий - Киев;
  • № 779/780 Сумы - Киев - Винница;
  • № 782/781 Черкассы - Киев.

При этом с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:

  • № 106/105 Киев - Одесса;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • №136 / 135 Одесса - Черновцы
  • № 146/145 Киев - Измаил;
  • № 763/764 Киев - Одесса.

"К урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через станцию ​​Подольск без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - сообщили в УЗ.

Напомним, 23 октября в Украине обновили карантинные зоны. "Красную" зону расширили до 11 областных центров.

Ранее РБК-Украина писало, что с 19 октября была запрещена продажа билетов на станциях в трех областных центрах - Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком.

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