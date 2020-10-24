УЗ возобновляет продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске, Сумах и Хмельницком
Украина, Суббота 24 октября 2020 13:03
Новина українською
Фото: поезд (РБК-Украина)
"Укрзализныця" с 26 октября возобновляет продажу билетов из большинства закрытых станций. В частности, будет открыта продажа билетов из четырех областных центров - Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Также с 00:01 26 октября можно будет купить билеты на поезда из Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко. Всего будет возобновлена реализация билетов на поезда:
- № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
- № 7/8 Киев - Черновцы
- № 12/11 Одесса - Львов;
- № 15/16 Харьков - Рахов;
- № 21/22 Харьков - Трускавец;
- № 41/42 Днепр - Трускавец;
- № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
- № 49/50 Киев - Трускавец;
- № 72/71 Запорожье - Киев;
- № 76/75 Кривой Рог - Киев;
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 84/83 Мариуполь - Киев;
- № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- № 102/101 Киев - Херсон;
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- № 110/109 Львов - Херсон;
- № 116/115 Киев - Бердянск;
- № 118/117 Черновцы - Киев;
- № 122/121 Николаев - Киев;
- № 136/135 Одесса - Черновцы
- № 217/218 Киев - Рахов;
- № 702/701 Львов - Черновцы
- № 715/716 Киев - Львов;
- № 732/731 Киев - Запорожье;
- № 734/733 Киев - Покровск;
- № 738/737 Киев - Запорожье;
- № 739/740 Киев -Кривой Рог
- № 743/744 Киев - Львов;
- № 749/750 Киев Ивано-Франковск;
- № 766/765 Киев - Херсон;
- № 769/770 Киев - Каменец-Подольский;
- № 772/771 Хмельницкий - Киев;
- № 779/780 Сумы - Киев - Винница;
- № 782/781 Черкассы - Киев.
При этом с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:
- № 106/105 Киев - Одесса;
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- №136 / 135 Одесса - Черновцы
- № 146/145 Киев - Измаил;
- № 763/764 Киев - Одесса.
"К урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через станцию Подольск без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - сообщили в УЗ.
Напомним, 23 октября в Украине обновили карантинные зоны. "Красную" зону расширили до 11 областных центров.
Ранее РБК-Украина писало, что с 19 октября была запрещена продажа билетов на станциях в трех областных центрах - Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком.