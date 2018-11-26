Мінінфраструктури готується обмежити рух транспорту після введення воєнного стану

Фото: міністр інфраструктури Володимир Омелян (Віталій Носач, РБК-Україна)

Воєнний стан передбачає низку обмежень, зокрема транспортних

Міністерство інфраструктури України готове обмежити рух транспорту після введення воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністерства у Twitter.

Як зазначається в повідомленні, міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури знаходиться в стані підвищеної готовності виконати всі рішення РНБО та уряду щодо обмеження руху транспорту.

Нагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Три кораблі українських ВМС захоплені. У ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені, троє із них знаходяться у лікарні.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони президент Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні. У понеділок, 26 листопада, в 16:00 на позачерговому засіданні Верховної ради депутати будуть розглядати цю пропозицію.

Як писало РБК-Україна, воєнний стан - особливий режим функціонування країни, при якому можуть бути обмежені багато прав і свобод громадян. Наприклад, може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчужуватись будь-яке особисте майно, обмежуватися пересування громадян і вводитись комендантська година, обмежуватися або заборонятися торгівля зброєю, алкоголем і ліками, обмежуватися свобода преси і користування інтернетом, аж до повної заборони.

Але це не означає, що всі ці заходи можуть застосовуватися на практиці у повному обсязі. В указі президента буде наведено вичерпний перелік обмежень і заборон.