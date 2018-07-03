Мининфраструктуры и Госавиаслужба запустят рейтинг авиаперевозчиков

Рейтинг будет опубликован на сайте министерства и Госавиаслужбы до конца недели

Министерство инфраструктуры Украины и Государственная авиационная служба запустят рейтинг авиаперевозчиков. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рейтинг будет опубликован на сайте министерства и Госавиаслужбы до конца недели.

"До конца этой недели мы разместим рейтинг авиакомпаний на сайте Министерства инфраструктуры и на сайте Госавиаслужбы", - сообщил он.

Министр отметил, что рейтинг будет обновляться ежемесячно и граждане и туроператоры смогут выбирать наиболее выгодные предложения авиаперевозчиков.

Напомним, также, по его словам, в Украине с 2019 года ограничат срок использования пассажирских самолетов.