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Мининфраструктуры и Госавиаслужба запустят рейтинг авиаперевозчиков

НовостиИнфраструктура    03.07.2018 - 12:44
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Рейтинг будет опубликован на сайте министерства и Госавиаслужбы до конца недели

Министерство инфраструктуры Украины и Государственная авиационная служба запустят рейтинг авиаперевозчиков. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рейтинг будет опубликован на сайте министерства и Госавиаслужбы до конца недели.

"До конца этой недели мы разместим рейтинг авиакомпаний на сайте Министерства инфраструктуры и на сайте Госавиаслужбы", - сообщил он.

Министр отметил, что рейтинг будет обновляться ежемесячно и граждане и туроператоры смогут выбирать наиболее выгодные предложения авиаперевозчиков.

Напомним, также, по его словам, в Украине с 2019 года ограничат срок использования пассажирских самолетов. 

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Теги публикации: Госавиаслужба, рейтинг, МИУ, авиаперевозки, Владимир Омелян  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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