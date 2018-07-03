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Мінінфраструктури та Державіаслужба запустять рейтинг авіаперевізників

НовиниІнфраструктура    03.07.2018 - 12:44
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Рейтинг буде опублікований на сайті міністерства та Державіаслужби до кінця тижня

Міністерство інфраструктури України та Державна авіаційна служба запустять рейтинг авіаперевізників. Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, рейтинг буде опублікований на сайті міністерства та Державіаслужби до кінця тижня.

"До кінця цього тижня ми розмістимо рейтинг авіакомпаній на сайті Міністерства інфраструктури та на сайті Державіаслужби", - повідомив він.

Міністр зазначив, що рейтинг буде оновлюватися щомісяця і громадяни та туроператори зможуть вибирати найбільш вигідні пропозиції авіаперевізників.

Нагадаємо, також, за його словами, в Україні з 2019 року обмежать термін використання пасажирських літаків.

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Теги публікації: Госавиаслужба, рейтинг, МІУ, авиаперевозки, Владимир Омелян  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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