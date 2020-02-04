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Мининфраструктуры будет оспаривать остановку концессии порта "Херсон"

Новости » Экономика     04.02.2020 - 18:37
Мининфраструктуры будет оспаривать остановку концессии порта "Херсон"
Иллюстративное фото (facebook.com/PMHoncharuk)

Сегодня Шестой апелляционный суд Киева запретил Мининфраструктуры завершать процесс передачи в концессию

Мининфраструктуры будет оспаривать остановку процесса передачи в концессию Херсонского морского торгового порта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы министерства Владислава Криклия в Facebook.

По его словам, министерство обеспечило проведение первых концессионных конкурсов в морских портах Херсон и Ольвия и все было открыто, прозрачно и с соблюдением требований действующего законодательства.

За это нам благодарили даже представители компаний, которые не выиграли. Невероятно, но факт. И это не только самая высокая оценка честности. Это - репутационное достижение для государства", - написал он.

Он добавил, что Фемида будет помнить, что Конституция определяет верховенство права и независимость суда как главные принципы демократического государства.

Министерство инфраструктуры обжалует это решение", - подчеркнул Криклий.

Напомним, что сегодня суд заблокировал передачу в концессию Херсонского морского порта. Согласно решению суда от 3 февраля, Министерству инфраструктуры, концессионной комиссии и рабочей группе запрещается завершать процесс передачи в концессию имущественного комплекса Херсонского порта.

21 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Херсонский морской торговый порт передали в концессию компании "Рисоил-Херсон". По его словам, победитель инвестирует в порт около 300 млн грн.

Также сообщалось, что в Кабмине планируют отдать под приватизацию более 300 объектов в 2020 году. В первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов.

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