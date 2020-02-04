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Мінінфраструктури буде оскаржувати зупинку концесії порту "Херсон"

Новини » Економіка     04.02.2020 - 18:37
Мінінфраструктури буде оскаржувати зупинку концесії порту "Херсон"
Ілюстративне фото (facebook.com/PMHoncharuk)

Сьогодні Шостий апеляційний суд Києва заборонив Мінінфраструктури завершувати процес передачі в концесію

Мінінфраструктури буде оскаржувати зупинку процесу передачі в концесію Херсонського морського торговельного порту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави міністерства Владислава Криклія в Facebook.

За його словами, міністерство забезпечило проведення концесійних конкурсів у морських портах Херсон і Ольвія і все було відкрито, прозоро і з дотриманням вимог чинного законодавства.

"За це нам дякували навіть представники компаній, які не виграли. Неймовірно, але факт. І це не тільки найвища оцінка чесності. Це - репутаційне досягнення для держави", - написав він.

Він додав, що Феміда буде пам'ятати, що Конституція визначає верховенство права і незалежність суду як головні принципи демократичної держави.

Міністерство інфраструктури оскаржить це рішення", - підкреслив Криклій.

Нагадаємо, що сьогодні суд заблокував передачу в концесію Херсонського морського порту. Згідно з рішенням суду від 3 лютого, Міністерству інфраструктури, концесійної комісії та робочої групи забороняється завершувати процес передачі в концесію майнового комплексу Херсонського порту.

21 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Херсонський морський торговельний порт передали в концесію компанії "Рисоил-Херсон". За його словами, переможець інвестує в порт близько 300 млн грн.

Також повідомлялося, що у Кабміні планують віддати під приватизацію понад 300 об'єктів в 2020 році. В першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів.

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