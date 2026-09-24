Мінінфраструктури хоче перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн через обстріли

"Ми працюємо зараз з іншими країнами, з нашими сусідами, для того, щоб мати можливість, це ми говоримо про альтернативу, перенести пункти пропуску на іншу територію іншої країни", - заявив перший заступник міністра Сергій Деркач.

За словами Деркача, створення спільних пунктів пропуску на території сусідніх держав дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить рух товарів завдяки швидшому проходженню прикордонних і митних процедур.

Як приклад Деркач навів Польщу, де вже функціонує кілька спільних пунктів пропуску, а також Молдову. За його словами, Україна наразі опрацьовує такі можливості з кожною сусідньою країною.