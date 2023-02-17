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У Мінінфраструктури анонсували переговори щодо продовження зернової угоди

Фото: зернову угоду буде продовжено (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Переговори про продовження угоди щодо Чорноморського зернового коридору розпочнуться за тиждень. У Мінінфраструктурі сподіваються, що угоди буде досягнуто.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Переговори про продовження зернового коридору розпочнуться за тиждень, і тоді ми зрозуміємо позиції всіх сторін", - сказав Васьков у ході зернової конференції.

При цьому він висловив сподівання, "що здоровий глузд візьме верх і коридор буде розширено".

Він сказав, не вдаючись у подробиці, що на Росію чиниться тиск не лише з метою продовження коридору, а й з метою покращення його роботи.

"Ми бачимо, що противник починає висувати нові умови. Ми розуміємо, що буде складно, як це було в листопаді", - сказав Васьков.

Чорноморська зернова ініціатива, реалізована за посередництва ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволила експортувати зерно з українських портів, заблокованих Росією після її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 22 липня 2022 року Україна, Росія, ООН та Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 732 судна, які експортували 21 мільйон тонн українського продовольства.

У листопаді 2022 року угода була продовжена ще на чотири місяці - до кінця березня 2023 року.

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зерновий коридор