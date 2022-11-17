ua ru
Чт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ердоган підтвердив продовження зернової угоди

Новость на русском →
Україна, Четвер 17 листопада 2022 11:44
Ердоган підтвердив продовження зернової угоди Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив продовження зернової угоди на 120 днів. Угода вже дозволила відправити з України 11 млн тонн продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ердогана.

"В результаті чотиристоронніх переговорів, організованих Туреччиною, Угода про Чорноморський зерновий коридор була продовжена на 120 днів з 19 листопада 2022 року відповідно до рішення, ухваленого між Туреччиною, Організацією Об'єднаних Націй, Російською Федерацією та Україною", - написав він.

При цьому Ердоган відзначив важливість і вигідність угоди для продовольчого постачання та безпеки миру: понад 11 млн тонн зерна і продуктів харчування були поставлені майже 500 кораблями, що потребують, за останні 4 місяці.

Президент Туреччини висловив вдячність генсеку ООН Антоніу Гутеррішу, президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському, "за їхню готовність продовжити угоду".

Як повідомляло РБК-Україна, зернову угоду , яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
DAILY
Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв