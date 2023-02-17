В Мининфраструктуры анонсировали переговоры о продлении зерновой сделки

"Переговоры о продлении зернового коридора начнутся через неделю, и тогда мы поймем позиции всех сторон", - сказал Васьков в ходе зерновой конференции.

При этом он выразил надежду, "что здравый смысл возобладает и коридор будет расширен".

Он сказал, не вдаваясь в подробности, что на Россию оказывается давление не только с целью продления коридора, но и с целью улучшения его работы.

"Мы видим, что противник начинает выдвигать новые условия. Мы понимаем, что будет сложно как это было в ноябре", - сказал Васьков.

Черноморская зерновая инициатива, реализованная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила экспортировать зерно из украинских портов, которые были заблокированы Россией после ее вторжения в Украину.