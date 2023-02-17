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В Мининфраструктуры анонсировали переговоры о продлении зерновой сделки

Фото: зерновая сделка будет продлена (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Переговоры о продлении соглашения по Черноморскому зерновому коридору начнутся через неделю. В Мининфраструктуры надеются, что соглашение будет достигнуто.

Об этом заявил, заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Переговоры о продлении зернового коридора начнутся через неделю, и тогда мы поймем позиции всех сторон", - сказал Васьков в ходе зерновой конференции.

При этом он выразил надежду, "что здравый смысл возобладает и коридор будет расширен".

Он сказал, не вдаваясь в подробности, что на Россию оказывается давление не только с целью продления коридора, но и с целью улучшения его работы.

"Мы видим, что противник начинает выдвигать новые условия. Мы понимаем, что будет сложно как это было в ноябре", - сказал Васьков.

Черноморская зерновая инициатива, реализованная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила экспортировать зерно из украинских портов, которые были заблокированы Россией после ее вторжения в Украину.

Напомним, 22 июля 2022 года Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна Черным морем. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 732 судна, которые экспортировали 21 миллион тонн украинского продовольствия.

В ноябре 2022 года соглашение было продлено еще на четыре месяца – до конца марта 2023 года.

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зерновой коридор