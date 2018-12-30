У Мініформполітики підтвердили можливість підготовки РФ хіматаки на Донбасі

Фото: ООС (mil.gov.ua)

РФ мала на меті звинуватити Україну у здійсненні хімічної атаки на Донбасі

У Мініформполітики зафіксували розгортання російської інформаційної спецоперації, яка мала на меті звинуватити Україну у здійсненні хімічної атаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію заступника міністра інформаційної політики Дмитра Золотухіна у Facebook.

Також у відомстві підтвердили можливість підготовки Росією на окупованому Донбасі провокацій з використанням отруйних хімічних речовин.

“Ми, в Міністерстві інформаційної політики України зафіксували розгортання інформаційної спецоперації прикриття, що мала на меті звинуватити Україну у здійсненні хімічної атаки ще більше 10 днів тому (див. скриншоти з телеграм-каналу). Спочатку були детектовані масовані інформаційні вкиди системного характеру. Потім, контекст спеціальної операції кристалізувався”, - написав він.

Так, Золотухін заявив, що експерти в українських спецслужбах обізнані про загрозу та супроводжують інформаційне розгортання ситуації.

“Прошу усіх представників медіа звернути увагу і бути обережними з відомостями, що надходять з відкритих джерел”, - додав Золотухін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки (ГУР) України повідомило про підготовку Росією хімічної атаки на окупованому Донбасі.

Степан Полторак також спростував поширену у російських ЗМІ інформацію про те, що на Донбас начебто завозять хімічну зброю.