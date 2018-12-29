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Полторак назвав провокацією інформацію РФ про хімічну зброю на Донбасі

Новини » Політика    29.12.2018 - 11:46
Полторак назвав провокацією інформацію РФ про хімічну зброю на Донбасі
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак зазначив, що Збройні сили України не планують здійснювати наступ

Степан Полторак спростував поширену у російських ЗМІ інформацію про те, що на Донбас начебто завозять хімічну зброю. Про це журналістам розказав міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Це провокація та диверсія (інформація про хімічну зброю, - ред.). Збройні сили не планували, не планують і не будуть планувати такі провокації. Збройні сили України не планують здійснювати наступ, принаймні в найближчий час. Остання домовленість про перемир'я , яке почалося сьогодні в ноль годин, вже порушено", - повідомив Полторак.

Нагадаємо, російські ЗМІ раніше поширили інформацію про те, що Україна начебто завезла на підконтрольну територію Донбасу бочки з отруйною хімічною речовиною.

Так, сьогодні у Міністерстві оборони на церемонії звільнення з військової служби генералів та офіцерів апарату Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України, Полторак заявив, що з 1 січня Міноборони має почати працювати з новою філософією і структурою, новими повноваженнями.

Після церемонії Полторак  пояснив необхідність проходу кораблів Керченською протокою. Він відзначив, що ні в кого немає сумніву, що частина Азовського моря є українською територію і Україна має право на проходження частиною його.

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