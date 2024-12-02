Мінімум три - збили. "Гаюн" підрахував, скільки дронів РФ залетіло у Білорусь у листопаді

У листопаді на територію Білорусі залетів 151 російський безпілотник. Три з них було збито білоруським ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Також відомо, що протягом листопада зафіксовано щонайменше три випадки збиття "Шахедів" силами ППО Білорусі над Мозирським районом. Це сталося 24 листопада. Інформації про пошкодження або жертви на землі внаслідок падіння дронів не надходило.

Дрони заходили в повітряний простір Білорусі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 і 28 листопада. Тобто вони там літали 20 днів з 30.

Як підрахували монітори, цього листопада до повітряного простору Білорусі зайшли щонайменше 148 російських дронів-камікадзе типу "Шахед" і 3-х розвідувальних дронів невідомого типу.

Нічна атака ворога

Раніше ми писали про те, що в ніч на 2 грудня окупанти завдали удару по Тернополю. Під час атаки безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Відомо про одного загиблого.

Також ми писали про те, Росія в ніч на 2 грудня випустила по Україні 110 дронів. Станом на 08:30 підтверджено збиття 52 дронів. Ще 50 безпілотників локаційно втрачено.

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