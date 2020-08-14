Минимальную зарплату в Украине повысят в три этапа до 6,5 тысяч гривен

Минимальная зарплата вырастет с 1 января 2021 года до 6000 гривен. С 1 июля 2021 года минимальная зарплата повысится до 6500 гривен.

Соответствующие планы подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает президентская пресс-служба.

Он отметил, что до 5000 гривен минимальная зарплата вырастет с 1 сентября 2020 года после принятия Радой соответствующего закона.

"Второй этап этой программы - увеличение с 2021 года до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть - мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", - сказал он.

По словам президента, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства дало прогноз роста минимальной зарплаты и ставки Единой тарифной сетки. Резкий рост ожидается в 2021 году, после чего темпы замедлятся.

Согласно прогнозу, ожидается рост минимальной средневзвешенной заработной платы в 2021 году на уровне 6250 гривен (двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен).

Согласно прогнозу, в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6700 гривен, в 2023 году - до 7176 гривен.

Кроме того, ожидается рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки на уровне соответственно: 2782 гривен в 2021 году, 2983 гривен в 2022 году, и 3195 гривен 2023 году.

Как сообщало РБК-Украина, правительство планирует повысить с 1 сентября 2020 года ставку работника первого тарифного разряда с 2 102 гривен до 2 225 гривен.

Напомним, Кабинет министров согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине.

Согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что 1 сентября она вырастет до 5000 гривен, с 1 января 2021 году поднимется до 6000 гривен, а с 1 июля - до 6500 гривен.