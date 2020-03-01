Минимальное пособие по безработице выросло с 1 марта

Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении с 1 марта 2020 года минимального размера пособия по безработице. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По данным пресс-службы, для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 грн до 1800 грн. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 грн до 650 грн.

Как сообщало РБК-Украина, максимальное пособие по безработице увеличилось с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц.

Напомним, в декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано в 338,2 тысяч безработных, что на 49,3 тысяч больше, чем в ноябре 2019 года (259,3 тысяч).

По данным Национального банка Украины, в начале 2020 года украинские предприятия продолжают ожидать сокращения численности работников. По данным опроса, в январе 2020 года 7% менеджеров предприятий ожидают увеличения персонала, 75% - что численность останется без изменений, а 19% ожидают сокращения числа работников.