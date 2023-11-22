Мінімальні ціни планують підвищити: скільки будуть коштувати горілка, вино та коньяк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабінету міністрів.

Новий рівень цін

Проектом пропонується підвищити роздрібні мінімальні ціни:

горілка - на 4,7% - з 89,4 до 93,6 гривень за пляшку 0,5 літра

коньяк (бренді) три зірочки - на 6% - 128,3 до 136 гривень за пляшку 0,5 літра

коньяк (бренді) чотири зірочки на 6,6% - з 139,3 до 148,6 гривень за пляшку 0,5 літра

коньяк (бренді) п’ять зірочок на 6,4% - з 151,7 до 161,4 гривень за пляшку 0,5 літра

вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 л - на 57% - з 42 до 66 гривень за пляшку

вина ігристі у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л на 11,9% - з 109 до 122 гривень за пляшку.

Обгрунтування проекту

Як зазначається в обґрунтуванні, чинний розмір мінімальних цін був встановлений у 2021 році і не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування.

Документом пропонується підвищити розмір мінімальних цін на горілку, лікеро-горілчані вироби, інші міцні алкогольні напої на 5-14%; роздрібні ціни на виноробну продукцію (крім ігристих та газованих винних напоїв) - на 40-85%, а на віна ігристі та газовані винні напої на 12%.

Також планується встановити диференційований рівень мінімальних роздрібних цін на звичайні (не ігристі) вина, вина, вермути та інші зброджені напої залежно від виду та місткості тари/упаковки: у скляній та іншій тарі місткістю 0,7 літра і в упаковці типу Tetra-Pak і Bag in box, металевих банках із харчового алюмінію, полімерних пляшках марки ПЕТФ місткістю 1 літр.

Середні ціни в Україні

Зазначимо, що середні ціни на алкоголь значно перевищують мінімальні. За даними Держстату, у жовтні 2023 року горілка подешевшала на 0,7% до 118,7 гривень за пляшку 0,5 літра, столові вина українських марок подорожчали на 0,7% до 110,2 гривень за пляшку 0,7 літра.