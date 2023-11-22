Минимальные цены планируют повысить: сколько будут стоить водка, вино и коньяк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабинета министров.

Новый уровень цен

Проект предлагает повысить розничные минимальные цены:

водка - на 4,7% - с 89,4 до 93,6 гривен за бутылку 0,5 литра

коньяк (бренди) три звездочки - на 6% - 128,3 до 136 гривен за бутылку 0,5 литра

коньяк (бренди) четыре звездочки на 6,6% - со 139,3 до 148,6 гривен за бутылку 0,5 литра

коньяк (бренди) пять звездочек на 6,4% - со 151,7 до 161,4 гривен за бутылку 0,5 литра

вина виноградные натуральные в стеклянной таре емкостью 0,7 л - на 57% - с 42 до 66 гривен за бутылку

вина игристые в стеклянной таре емкостью 0,7 л и 0,75 л на 11,9% - со 109 до 122 гривен за бутылку.

Обоснование проекта

Как отмечается в обосновании, действующий размер минимальных цен был установлен в 2021 году и не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки.

Документом предлагается повысить размер минимальных цен на водку, ликероводочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки на 5-14%; розничные цены на винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков) - на 40-85%, а на вина игристые и газированные винные напитки на 12%.

Также планируется установить дифференцированный уровень минимальных розничных цен на обычные (не игристые) вина, вина, вермуты и другие сброженные напитки в зависимости от вида и емкости тары/упаковки: в стеклянной и другой таре емкостью 0,7 литра и в упаковке типа Tetra-Pak и Bag in box, металлические банки из пищевого алюминия, полимерные бутылки марки ПЭТФ емкостью 1 литр.

Средние цены в Украине

Средние цены на алкоголь значительно превышают минимальные. По данным Госстата, в октябре 2023 года водка подешевела на 0,7% до 118,7 гривен за бутылку 0,5 литра, столовые вина украинских марок подорожали на 0,7% до 110,2 гривен за бутылку 0,7 литра.