Ціни на продукти в Україні: що подешевшало за останній місяць
Овочі в Україні у жовтні 2023 року продовжували дешевшати через високий урожай. Загалом інфляція впала до мінімуму за три роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .
За даними статистичного відомства у жовтні:
- морква подешевшала на 13,9% до 9,5 гривень за кілограм,
- буряк – на 10,3% до 9,2 гривень за кілограм,
- картопля – на 10,3% до 9,2 гривень за кілограм
- капуста – на 6,3% до 8,5 гривень за кілограм,
- яблука – на 8,7% до 20,1 гривень за кілограм,
Крупи гречані подешевшали на 11% до 36,5 гривень за кілограм.
Проте яйця подорожчали на 10,3% до 48,8 гривні за десяток.
Ціни на алкоголь та сигарети
За даними Держстату, у жовтні 2023 року:
- горілка подешевшала на 0,7% до 118,7 гривень за пляшку 0,5 літра,
- столові вина українських марок подорожчали на 0,7% до 110,2 гривень за пляшку 0,7 літра,
- пиво подешевшало на 0,1% до 31,4 гривень за пляшку 0,5 літра,
- сигарети преміум-класу подорожчали на 0,9% до 94,0 гривні за пачку.
Прогноз цін
Нагадаємо, у жовтні 2023 року споживчі ціни зросли на 0,8%, а річна інфляція сповільнилася до 5,3%. При цьому продукти подорожчали протягом місяця на 1,0%.
Раніше в НБУ повідомили, що цінова динаміка останніх місяців зумовлювалася низкою факторів, деякі з яких мають тимчасовий характер. Хороші врожаї та, відповідно, збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції. За прогнозом НБУ, надалі вплив цього чинника поступово вичерпуватиметься.
Ціни в Україні
Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор , гречана крупа, яйця, соняшникова олія.
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