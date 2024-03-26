Мінімальне зростання: Мінекономіки оцінило ВВП України на початку року

За попередніми даними Мінекономіки оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на рівні 3,6% у лютому та 3,5% у січні 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки.
Як зазначається в огляді, на початку 2024 року триває тенденція відновлювального зростання.
За даними міністерства, ключовими чинниками підтримання позитивної економічної динаміки були:
За попередніми оперативними оцінками Мінекономіки реальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році.
НБУ оцінив зростання реального ВВП України за 2023 рік на рівні 5,7%. За прогнозом центробанку, у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%, насамперед завдяки збереженню високих бюджетних видатків на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.
За оцінкою МВФ, економіка України зросла на 5% у 2023 році. МВФ прогнозує, що у 2024 році темпи зростання знизяться до 3-4%.