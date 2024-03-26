Минимальный рост: Минэкономики оценило ВВП Украины в начале года

Как отмечается в обзоре, в начале 2024 года идет тенденция возобновляемого роста.

По данным министерства, ключевыми факторами поддержки положительной экономической динамики были:

инвестиционный спрос, генерирующий бюджет, и благоприятные погодные условия для проведения строительных работ;

экспорт продукции аграрного производства и ГМК Украинским морским коридором (движение гражданских судов в порты Большой Одессы), что стимулирует возобновление деятельности транспортной отрасли (железнодорожного транспорта и работы портов);

наращивание производственных мощностей в добывающей промышленности; стабильная ситуация в энергетике;

фактор дополнительного календарного дня (29 февраля)

ВВП Украины

По предварительным оперативным оценкам Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022 году.

НБУ оценил рост реального ВВП Украины за 2023 год на уровне 5,7%. По прогнозу центробанка, в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.