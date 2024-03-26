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Минимальный рост: Минэкономики оценило ВВП Украины в начале года

Фото: Экономика Украины выросла на 3,6% в феврале 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По предварительным данным Минэкономики оценивает рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на уровне 3,6% в феврале и 3,5% в январе 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, в начале 2024 года идет тенденция возобновляемого роста.

По данным министерства, ключевыми факторами поддержки положительной экономической динамики были:

  • инвестиционный спрос, генерирующий бюджет, и благоприятные погодные условия для проведения строительных работ;
  • экспорт продукции аграрного производства и ГМК Украинским морским коридором (движение гражданских судов в порты Большой Одессы), что стимулирует возобновление деятельности транспортной отрасли (железнодорожного транспорта и работы портов);
  • наращивание производственных мощностей в добывающей промышленности; стабильная ситуация в энергетике;
  • фактор дополнительного календарного дня (29 февраля)

ВВП Украины

По предварительным оперативным оценкам Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022 году.

НБУ оценил рост реального ВВП Украины за 2023 год на уровне 5,7%. По прогнозу центробанка, в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

 

По оценке МВФ экономика Украины выросла на 5% в 2023 году. МВФ прогнозирует, что в 2024 году темпы роста снизятся до 3-4%.

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ВВПМинистерство экономики