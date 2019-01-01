Минимальная зарплата выросла с 1 января

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В этом году предусмотрено одноразовое повышение минимальной зарплаты на 12%

С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине повышается на 12% - с 3723 до 4173 грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете, который вступил в силу.

Согласно пояснительной записке к проекту госбюджета, который Кабмин подал в Верховную раду в сентябре, среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 грн и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

Напомним, что согласно закону о госбюджете-2018, с 1 января прошлого года минимальная заработная плата выросла на 16% - с 3200 до 3723 грн, среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 8629 грн и в реальном выражении увеличится на 10,9%.

В ноябре 2018 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 9161 грн, увеличившись по сравнению с ноябрем прошлого года на 22,5%. Реальная зарплата в ноябре выросла на 11,4%.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%.