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Мінімальна зарплата зросла з 1 січня

Новини » Економіка    01.01.2019 - 08:00
Мінімальна зарплата зросла з 1 січня
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У цьому році передбачено одноразове підвищення мінімальної зарплати на 12%

З 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні підвищується на 12% - з 3723 до 4173 грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про державний бюджет, який набув чинності.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту держбюджету, який Кабмін подав до Верховної ради у вересні, середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 грн і в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

Нагадаємо, що згідно із законом про держбюджет-2018, з 1 січня минулого року мінімальна заробітна плата зросла на 16% - з 3200 до 3723 грн, середньомісячна заробітна плата у 2018 році складе 8629 грн і в реальному вираженні збільшиться на 10,9%.

У листопаді 2018 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України склала 9161 грн, збільшившись порівняно з листопадом минулого року на 22,5%. Реальна зарплата в листопаді зросла на 11,4%.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році - на 19,1%.

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