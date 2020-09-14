Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.

Об этом говорится в презентации госбюджета, представленной в Министерстве финансов.

Согласно проекту, запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.

Кроме того, в документе заложен рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки также на 30% - с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

Ранее в Минфине сообщили, что в проекте государственного бюджета на 2021 год планируется заложить дополнительные расходы в размере 47 млрд гривен. Деньги пойдут на повышение зарплат бюджетникам.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 26 августа повысил должностной оклад (тарифную ставку) работника 1 тарифного разряда с 2 102 гривен до 2 225 гривен. Ставка бюджетников повышается с 1 сентября 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 25 августа одобрила закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.