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Минфин назвал сумму расходов на повышение зарплат бюджетникам

Киев, Среда 09 сентября 2020 11:51
Минфин назвал сумму расходов на повышение зарплат бюджетникам
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Бюджетники получат дополнительные 50 млрд гривен

В проекте государственного бюджета на 2021 год планируется заложить дополнительные расходы в размере 47 млрд гривен. Деньги пойдут на повышение зарплат бюджетникам.

Об этом сказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев во время встречи с представителями профсоюзов и работодателей, представителями Минэкономики и Минсоцполитики, сообщает прес-служба Минфина.

"Дополнительные расходы составляют около 47 млрд гривен. Ведь с 1 января 2021 года минимальная заработная плата будет увеличена до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. гривен", - сказал он.

По его словам, при расчетах к проекту бюджета на 2021 год предусматривается сохранение соотношения между размерами должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС и минимальной заработной платой, которое сложилось в текущем году.

Ермоличев отметил, что госбюджет еще окончательно не сформирован. "Сейчас продолжаются консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году. В этом году он на уровне 7,5% ВВП", - сообщил он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 26 августа повысил должностной оклад (тарифную ставку) работника 1 тарифного разряда с 2 102 гривен до 2 225 гривен. Ставка бюджетников повышается с 1 сентября 2020 года.

Кроме того, Минэкономики предлагает повысить ставку работника первого тарифного разряда 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен. Это повышение обосновывается планами увеличения минимальной зарплаты с 1 января 2021 года до 6000 гривен а с 1 июля 2021 года до 6500 гривен.

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