Минимальная зарплата в Украине выросла на 500 гривен

Размер минимальной зарплаты в Украине с 1 декабря 2021 года вырос на 500 гривен до 6500 гривен. К минимальной зарплате привязаны зарплаты бюджетников и налоги бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете на 2021 год.

Это уже втрое повышение в этом году. С 1 января минималка выросла с 5000 до 6000 гривен. Планировалось, что размер повысится до 6500 гривен с 1 июля, однако затем правительство перенесло повышение на конец года. Следующее повышение запланировано только в октябре 2022 года.

К минимальной зарплате в Украине привязан размер ЕСВ, который платится по ставке 22%. При этом минимальный размер вырастет с 1 320 до 1 430 гривен, максимальный размер - с 19 800 до 21 450 гривен.