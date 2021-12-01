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Мінімальна зарплата в Україні зросла на 500 гривень

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Середа 01 грудня 2021 08:45
Мінімальна зарплата в Україні зросла на 500 гривень Фото: мінімальна зарплата в Україні зросла до 6500 гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 грудня 2021 року зріс на 500 гривень до 6500 гривень. До мінімальної зарплати прив'язані зарплати бюджетників і податки бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про державний бюджет на 2021 рік.

Це вже втричі підвищення цього року. З 1 січня мінімалка зросла з 5000 до 6000 гривень. Планувалося, що розмір підвищиться до 6500 гривень з 1 липня, проте потім уряд переніс підвищення на кінець року. Наступне підвищення заплановане тільки в жовтні 2022 року.

До мінімальної зарплати в Україні прив'язаний розмір ЄСВ, який сплачується за ставкою 22%. При цьому мінімальний розмір зросте з 1 320 до 1 430 гривень, максимальний розмір - з 19 800 до 21 450 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав у проект державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. Мінімалка зросте на 200 гривень з 1 жовтня.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, яка 15 липня була підтримана Верховною радою України, передбачає поетапне підвищення мінімальної заробітної плати. За три роки мінімалка зросте на 18%. Таким чином, у 2024 році "мінімалка" в порівнянні з нинішнім роком зросте на 1165 гривень і складе 7665 гривень.

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