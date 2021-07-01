Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен
С 1 июля 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Это первое повышение за этот год.
Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год.
Согласно закону, с 1 июля минимальная пенсия вырастет на 85 гривен, или на 4,8% - с 1769 гривен до 1854 гривен.
Второе повышение минимальной пенсии запланировано на 1 декабря 2021 года - на 80 гривен, или на 4,3%, - с 1854 гривен до 1934 гривен.
Всего же минимальная пенсия вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.
Напомним, обычно минимальная пенсия повышается дважды в год - в июле и декабре. Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 декабря 2020 года. Всего же за 2020 год минимальная пенсия выросла на 8% - с 1638 грн до 1769 грн. Инфляция в прошлом году составила 5,0%.
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.