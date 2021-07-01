Мінімальна пенсія в Україні зросла на 85 гривень

З 1 липня 2021 року в Україні підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія ). Це перше підвищення за цей рік.

Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2021 рік.

Згідно з законом, з 1 липня мінімальна пенсія зросте на 85 гривень, або на 4,8% - з 1769 гривень до 1854 гривень.

Друге підвищення мінімальної пенсії заплановано на 1 грудня 2021 року - на 80 гривень, або на 4,3%, - з 1854 гривень до 1934 гривень.

Усього ж мінімальна пенсія зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.