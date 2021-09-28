Минимальная пенсия для людей от 70 лет вырастет в 2022 году: назван размер

Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала поднятие размера пенсии в 2022 году. В следующем году должен вырасти размер минимальной пенсии для людей старше 70 лет с полным стажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра .

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тысячи гривен", - сказала Лазебная.

Напомним, что в проекте госбюджета на 2022 год на пенсии предусмотрели 200,6 млрд гривен. Эти средства должны пойти на выплату пенсий 10,8 млн украинцев.