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Минимальная пенсия для людей от 70 лет вырастет в 2022 году: назван размер

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала поднятие размера пенсии в 2022 году. В следующем году должен вырасти размер минимальной пенсии для людей старше 70 лет с полным стажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра.

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тысячи гривен", - сказала Лазебная.

Напомним, что в проекте госбюджета на 2022 год на пенсии предусмотрели 200,6 млрд гривен. Эти средства должны пойти на выплату пенсий 10,8 млн украинцев.

Как писало РБК-Украина, в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено повышение минимальной пенсии.

Добавим, обычно минимальная пенсия повышается дважды в год - в июле и декабре.

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Пенсия в УкраинеПенсииМинистерство социальной политикиМарина Лазебная