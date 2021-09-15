Минимальная пенсия в 2022 году вырастет на 159 гривен, - проект бюджета

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год рост прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии), на 8,2%. Пенсии повысят 1 июля и 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект № 6000 ).

Согласно документу, в 2022 году в 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере с 1 января - 2393 гривны, с 1 июля - 2508 гривен, с 1 декабря - 2589 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

Как обычно минимальная пенсия повышается дважды в год - в июле и декабре. По закону о госбюджете, минимальная пенсия вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн.

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона О государственном бюджете на 2022 год.