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Мінімальна пенсія для людей від 70 років зросте у 2022 році: названо розмір

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 16:51
Мінімальна пенсія для людей від 70 років зросте у 2022 році: названо розмір Фото: Марина Лазебна, міністр соцполітики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала підняття розміру пенсії у 2022 році. Наступного року має зрости розмір мінімальної пенсії для людей старших 70 років з повним стажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра.

"Наступного року пенсійна виплата для людини у віці від 70 років при повному стажі не буде меншою, ніж 3 тисячі гривень", - сказала Лазебна.

Нагадаємо, що у проекті держбюджету на 2022 рік на пенсії передбачили 200,6 млрд гривень. Ці кошти мають піти на виплату пенсій 10,8 млн українців.

Як писало РБК-Україна, у проекті держбюджету на 2022 рік передбачено підвищення мінімальної пенсії.

Додамо, зазвичай мінімальна пенсія підвищується двічі на рік - у липні та грудні.

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Пенсія в Україні Пенсії Міністерство соціальної політики Марина Лазебна
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